Condenan a 16 años de prisión a joven por homicidio doloso de un policía

El Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Lourdes Morínigo, Evangelina Villalba y Flavia Recalde, dictó la sentencia condenatoria. En representación del Ministerio Público intervino el fiscal Fidel Godoy Florentín.

Durante el debate, la Fiscalía demostró, mediante la producción de pruebas documentales, testimoniales y periciales, la existencia del hecho punible y la responsabilidad del acusado.

El crimen ocurrió el 9 de marzo de 2024, alrededor de las 21:00, frente a la Escuela San Patricio, ubicada en la colonia Chino Cue, distrito de Itakyry. La víctima fatal fue Cristian David Cuevas Pintos (35), suboficial de Policía, quien sufrió una herida de arma blanca (cuchillo).

Según los antecedentes, el ahora condenado se encontraba en la vía pública en compañía de otras personas y, en un momento dado, inició una discusión con dos hombres que también estaban en el lugar. Ante esta situación, Cuevas Pintos intervino con la intención de calmar los ánimos, lo que habría provocado el enojo de Giménez Lezcano.

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Posteriormente, el agente policial se retiró del sitio y, mientras se encontraba en la calle junto con algunos amigos, frente a la vivienda de un vecino, fue atacado por Giménez Lezcano, quien le asestó una puñalada en el abdomen y luego huyó del lugar.

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Tras el ataque, la víctima fue auxiliada en el Puesto de Salud de Itakyry y posteriormente trasladada al Hospital Distrital de Hernandarias. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivada al Hospital de Trauma de Ciudad del Este. Luego, cuando era trasladada a Asunción, sufrió una descompensación y fue llevada nuevamente a la Fundación Tesãi, donde finalmente falleció a causa de un “shock hipovolémico por trauma penetrante de abdomen por arma blanca”.

En el marco de la investigación, el presunto autor del crimen fue detenido, procesado y posteriormente llevado a juicio oral.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó como pruebas las declaraciones de testigos presenciales, familiares de la víctima y agentes policiales intervinientes, además del acta de procedimiento, la nota de inicio de la investigación y el certificado de defunción.

Asimismo, fueron incorporados como evidencias dos machetillos, un teléfono celular Samsung perteneciente al acusado, prendas de vestir, un termo, un colchón, calzados y el acta de inspección judicial de la escena del crimen. Estos elementos fueron valorados por el Tribunal de Sentencia, que finalmente condenó a José María Giménez Lezcano a 16 años de prisión.