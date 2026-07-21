Tormentas eléctricas traen descenso de temperatura en el Este

Para la jornada de este martes se prevén condiciones inestables sobre gran parte del territorio nacional. núcleos de tormentas continuarían su desarrollo e intensificación, con alta probabilidad de generar fenómenos importantes en su área de cobertura.

El pronóstico indica un ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego del sur, además de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 20 °C y la máxima de 29 °C.

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Se estiman acumulados de lluvia de entre 40 y 90 mm, ráfagas de viento de entre 70 y 90 km/h, descargas eléctricas de alta frecuencia y una alta probabilidad de caída de granizos de forma localizada.

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Por otro lado, se prevé la rotación de los vientos al sector sur y un leve descenso de la temperatura, predominando un ambiente fresco con cielo mayormente nublado durante el resto de la semana. Las temperaturas mínimas oscilarían entre 12 y 16 °C, mientras que las máximas rondarían los 20 °C.

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Para mañana miércoles se pronostica un ambiente fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas y luego una mejoría gradual. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 21 °C.