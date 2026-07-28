Pronostican jornadas cálidas con lluvias y tormentas para Ciudad del Este

Para este martes 28 de julio se prevé un día cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte y lluvias dispersas. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C.

Para mañana, miércoles, persistirán las condiciones de inestabilidad. Se espera un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos del norte que, hacia el transcurso de la jornada, rotarán al sur. El pronóstico también indica lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 19 °C y 27 °C.

Para el jueves, el ambiente se presentará fresco durante las primeras horas y cálido por la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos variables que luego soplarán del noreste. Asimismo, continuarán las lluvias dispersas y las tormentas eléctricas ocasionales. La mínima prevista es de 18 °C y la máxima de 27 °C.