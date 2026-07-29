Caso Samuelito: vuelven a detener al autor tras confirmarse su condena

El condenado Lucas Gabriel González Leiva (26) fue localizado sobre la avenida Parapití Porã, en el barrio Ciudad Nueva. Contaba con una orden de captura emitida mediante el Oficio Nº 1345, de fecha de este miércoles.

González Leiva había sido condenado a 9 años de prisión por la muerte del niño Francisco Samuel Moreira, de 11 años, ocurrida en un accidente de tránsito registrado en noviembre de 2020 debido a la imprudencia.

Su captura se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre una acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa del condenado.

El accidente ocurrió en la noche del 15 de noviembre de 2020, cuando González Leiva conducía un automóvil Toyota Premio a alta velocidad.

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El joven, que circulaba a 90 kilómetros por hora en una zona urbana, perdió el control del vehículo tras embestir a dos automóviles y atropelló al niño Francisco Samuel, quien caminaba por la vereda junto con sus padres y su abuela luego de salir de una hamburguesería.

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De acuerdo con las pericias, el conductor huyó del lugar tras el impacto y varios testigos declararon que tuvieron que esquivar su vehículo para no ser arrollados. Más tarde, al ser atendido en un centro asistencial, se comprobó que conducía bajo los efectos del alcohol (2,06 mg/L de alcohol en sangre) y de cocaína.