ABC en el Este
29 de julio de 2026 a la - 07:00

Meteorología prevé una jornada cálida y con lluvias

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Meteorología prevé una jornada lluviosa en el Este del país.

La Dirección de Meteorología prevé para este miércoles una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que posteriormente serán variables. Además, se esperan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Por ABC Color

La temperatura oscilará entre una mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C.

Para mañana, jueves, el ambiente será fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y probabilidad de lluvias dispersas. Las temperaturas se mantendrán entre 19 °C de mínima y 28 °C de máxima.

En tanto, el viernes, 31 de julio se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con un ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C.