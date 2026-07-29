Meteorología prevé una jornada cálida y con lluvias

La temperatura oscilará entre una mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C.

Para mañana, jueves, el ambiente será fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y probabilidad de lluvias dispersas. Las temperaturas se mantendrán entre 19 °C de mínima y 28 °C de máxima.

En tanto, el viernes, 31 de julio se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con un ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C.