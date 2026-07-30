Anuncian jornadas cálidas con lluvias dispersas para Ciudad del Este

Para este jueves, se espera una jornada cálida con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas en forma ocasional. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C.a

Para mañana, viernes, se presentará con condiciones más estables. El ambiente continuará cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. Las temperaturas variarán entre 20 °C de mínima y 29 °C de máxima.

En tanto, el sábado volvería la inestabilidad. Se prevé un ambiente cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte que luego serán variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilará entre 21 °C y 30 °C.