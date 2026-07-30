ABC en el Este
30 de julio de 2026 a la - 06:47

Anuncian jornadas cálidas con lluvias dispersas para Ciudad del Este

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para los próximos días.

La Dirección de Meteorología anuncia un ambiente cálido para los próximos días en la capital del Alto Paraná, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 28 °C y 30 °C. Además, se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas entre este jueves y el sábado.

Por ABC Color

Para este jueves, se espera una jornada cálida con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas en forma ocasional. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C.a

Para mañana, viernes, se presentará con condiciones más estables. El ambiente continuará cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. Las temperaturas variarán entre 20 °C de mínima y 29 °C de máxima.

En tanto, el sábado volvería la inestabilidad. Se prevé un ambiente cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte que luego serán variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilará entre 21 °C y 30 °C.