Fin de semana con pronóstico de tormentas eléctricas en el Este del país

Durante la mañana de este sábado se prevé la persistencia de vientos del sector norte/noreste, con intensidad moderada a fuerte. Se estiman ráfagas cercanas a los 90 km/h.

Igualmente, se espera el ingreso de un sistema de tormentas que podría persistir hasta las primeras horas de la mañana. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo.

Tormentas severas y vientos de hasta 90 km/h para el fin de semana

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Puntualmente en Ciudad del Este, la jornada se presentará cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del noreste, luego variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 20 °C y la máxima alcanzará los 27 °C.

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Para mañana domingo se pronostica un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del noreste. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 27 °C.