ABC en el Este
01 de agosto de 2026 a la - 10:28

Tráfico internacional: frenan el ingreso de más de 18 kilos de marihuana skunk provenientes de Estados Unidos

Bolsa plástica transparente con marihuana sobre mesa, rodeada de documentos en un ambiente de incautación.
Agentes de la Senad incautaron marihuana Skunk en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú.

Un importante cargamento de marihuana tipo skunk, proveniente de los Estados Unidos, fue incautado ayer en el Aeropuerto Internacional Guaraní, en Minga Guazú. La droga estaba oculta en un sofá que fue enviado junto con otras mercaderías de importación. Se trata de una variedad de cannabis altamente codiciada por grupos criminales del Brasil.

Por ABC Color

La carga de marihuana ingresó al país junto con un lote de diversas mercaderías pertenecientes a varias personas, consignadas a la firma Cruz Agencia Digital SA, procedentes de Estados Unidos. El cargamento estaba distribuido en 30 paquetes ocultos dentro del tapizado de un sofá.

La droga totalizó 18,50 kilogramos, consistentes en capullos y flores de marihuana tipo skunk. La mercancía fue detectada durante un control de rutina realizado por el Departamento de Control Aeroportuario de la Senad, a cargo del agente especial Sergio Daniel López.

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Igualmente, se dio participación a funcionarios de la DNIT, la Dinac y al fiscal antidrogas Manuel Rojas Rodríguez.

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Paquetes de marihuana skunk dispuestos en un entorno de control aduanero, con carteles de la SENAD y el Gobierno del Paraguay visibles.
Los paquetes de marihuana skunk estaban escondidos en un sofá.

Este tipo de droga es altamente codiciada por organizaciones criminales brasileñas, por lo que se presume que la intención de los traficantes era hacer llegar la mercancía al Brasil.

¿Qué es la marihuana skunk?

La marihuana skunk es una variedad de cannabis que contiene niveles de THC significativamente más altos que la marihuana tradicional. Se estima que su concentración de THC oscila entre el 15 % y el 20 %, o incluso más, mientras que las variedades tradicionales suelen contener entre un 2 % y un 4 % de este compuesto.

La marihuana Skunk tiene alto porcentaje de THC. Imagen de ilustración.
La marihuana Skunk tiene alto porcentaje de THC. Imagen de ilustración.

Debido a su elevada concentración de THC, sus efectos son mucho más intensos y se asocian con ansiedad y ataques de pánico, problemas de memoria y concentración, apatía emocional, alteraciones del sueño, mayor probabilidad de desarrollar dependencia y un incremento del riesgo de sufrir episodios psicóticos, especialmente en personas vulnerables.