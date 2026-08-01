Tráfico internacional: frenan el ingreso de más de 18 kilos de marihuana skunk provenientes de Estados Unidos

La carga de marihuana ingresó al país junto con un lote de diversas mercaderías pertenecientes a varias personas, consignadas a la firma Cruz Agencia Digital SA, procedentes de Estados Unidos. El cargamento estaba distribuido en 30 paquetes ocultos dentro del tapizado de un sofá.

La droga totalizó 18,50 kilogramos, consistentes en capullos y flores de marihuana tipo skunk. La mercancía fue detectada durante un control de rutina realizado por el Departamento de Control Aeroportuario de la Senad, a cargo del agente especial Sergio Daniel López.

Tacuatí: Senad desmantela centro de acopio de marihuana “skunk”

Igualmente, se dio participación a funcionarios de la DNIT, la Dinac y al fiscal antidrogas Manuel Rojas Rodríguez.

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Este tipo de droga es altamente codiciada por organizaciones criminales brasileñas, por lo que se presume que la intención de los traficantes era hacer llegar la mercancía al Brasil.

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¿Qué es la marihuana skunk?

La marihuana skunk es una variedad de cannabis que contiene niveles de THC significativamente más altos que la marihuana tradicional. Se estima que su concentración de THC oscila entre el 15 % y el 20 %, o incluso más, mientras que las variedades tradicionales suelen contener entre un 2 % y un 4 % de este compuesto.

Debido a su elevada concentración de THC, sus efectos son mucho más intensos y se asocian con ansiedad y ataques de pánico, problemas de memoria y concentración, apatía emocional, alteraciones del sueño, mayor probabilidad de desarrollar dependencia y un incremento del riesgo de sufrir episodios psicóticos, especialmente en personas vulnerables.