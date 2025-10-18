Tacuatí: Senad desmantela centro de acopio de marihuana “skunk”

Agentes especiales de la Senad de Concepción, con apoyo de Fuerzas Especiales y acompañamiento del Ministerio Público, allanaron una vivienda en Tacuatí que era utilizada como punto de producción, prensado y empaquetado de marihuana de alta gama, conocida como “skunk”, para exportación.

En total se incautaron de 42,5 Kg de marihuana distribuidos en 205 paquetes al vacío, al igual que 3,5 kg de marihuana en forma de pasta amarilla. Esta última se conoce en Brasil como “pasta meleca”.

El total de lo incautado ascendió a 45,8 kilos de la droga y quedaron detenidos Julio David Piris Obregón (26) y Alfredo Rolando Almada Galeano (43).

Valor de la droga en Brasil

Según la cartera antidrogas, esta marihuana “skunk” puede tener un valor cercano a los 2.000 US$ por kilo en el mercado brasileño y por eso estiman que la pérdida para la estructura criminal rondaría los 91.000 US$.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¡Atención! Números de Senad para denunciar venta de drogas en tu barrio