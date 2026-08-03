Semana con lluvias: anuncian tormentas eléctricas desde este lunes

Para este lunes, se prevé una jornada cálida, con vientos del noreste, lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

Mañana, martes persistirán condiciones similares. El ambiente se presentará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 19°C y 25°C.

En tanto, para el miércoles, la Dirección de Meteorología pronostica un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste. Se esperan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, con temperaturas que irán desde los 18°C de mínima hasta los 25°C de máxima.