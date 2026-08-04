ABC en el Este
04 de agosto de 2026 a la - 06:43

Pronostican ambiente fresco a cálido con probabilidad de lluvias en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología prevé lluvias para este martes en el Este del país.
La Dirección de Meteorología prevé lluvias para este martes en el Este del país.Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología pronostica un inicio de semana con tiempo inestable en Ciudad del Este, donde se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas hasta el jueves.

Por ABC Color

Para este martes, se espera una jornada de ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. La temperatura oscilará entre los 18°C de mínima y los 26°C de máxima, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales.

Mañana, miércoles, persistirán condiciones similares. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del noreste y probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre 17°C y 26°C.

En tanto, para el jueves, el pronóstico indica un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que luego cambiarán a variables. Se prevén lluvias dispersas durante la jornada, con temperaturas que irán de 18°C de mínima a 27°C de máxima.