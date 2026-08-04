Pronostican ambiente fresco a cálido con probabilidad de lluvias en Ciudad del Este

Para este martes, se espera una jornada de ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. La temperatura oscilará entre los 18°C de mínima y los 26°C de máxima, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales.

Mañana, miércoles, persistirán condiciones similares. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del noreste y probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre 17°C y 26°C.

En tanto, para el jueves, el pronóstico indica un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que luego cambiarán a variables. Se prevén lluvias dispersas durante la jornada, con temperaturas que irán de 18°C de mínima a 27°C de máxima.