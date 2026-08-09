Ciudad del Este tendrá un domingo fresco y con lluvias dispersas

Según el pronóstico, la temperatura mínima prevista es de 12 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 21 °C.

Para mañana, lunes, se espera un ambiente frío a fresco, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del sur. También se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarían entre 12 °C y 20 °C.

En tanto, el martes se anuncia una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Continuarían las lluvias dispersas, aunque sin referencia a tormentas eléctricas en el pronóstico. La mínima sería de 13 °C y la máxima de 22 °C.