Ciudad del Este tendrá una jornada fresca a cálida este miércoles

Durante las primeras horas de la jornada los vientos soplarán inicialmente del noreste y posteriormente serán variables. Las condiciones meteorológicas marcarán una jornada relativamente estable, aunque con abundante nubosidad.

Para el jueves, se espera un cambio en las condiciones. La jornada será fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 16 °C y 24 °C. Los vientos serán variables y luego rotarán al sur.

Además, se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones durante el día.

El panorama se tornará más fresco el viernes, cuando se prevé una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 21 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del sur y posibilidad de lluvias dispersas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy