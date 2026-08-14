Detienen a un paraguayo e incautan 730 kilos de marihuana y tres camiones en Foz de Yguazú

La investigación surgió a partir de datos compartidos entre las instituciones, que alertaban sobre el posible uso de camiones procedentes de Paraguay para el tráfico internacional de estupefacientes.

Con base a esos datos, los equipos realizaron controles en distintos sectores de Foz de Yguazú y ubicaron tres vehículos de carga estacionados en diferentes lugares. La verificación de documentos y de otros elementos permitió detectar indicios que vinculaban a los rodados.

Tras una inspección, la droga fue descubierta en uno de los semirremolques que transportaba una carga legal de trigo a granel. Durante la inspección, los intervinientes hallaron varios fardos ocultos entre el producto.

La acción fue desarrollada por efectivos de la Policía Militar, el BPFRON, el 14.º BPM y agentes de la Receita Federal.

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Un paraguayo fue detenido

Los intervinientes incautaron un total de 730,8 kilos de marihuana prensada, además de los tres camiones y otros elementos que serán analizados como parte de la investigación.

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Un paraguayo que estaba en posesión de uno de los camiones fue llevado a la base de la Policía Federal para el procedimiento de rigor.

Las autoridades estimaron que la operación ocasionó un perjuicio económico de casi 3 millones de reales al crimen organizado.

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