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14 de agosto de 2026 a la - 09:38

Detienen a un paraguayo e incautan 730 kilos de marihuana y tres camiones en Foz de Yguazú

El operativo antidrogas permitió la incautación de tres camiones en Foz de Yguazú.
El operativo antidrogas permitió la incautación de tres camiones en Foz de Yguazú.

FOZ DE YGUAZÚ. Un procedimiento conjunto desplegado en esta ciudad fronteriza con Paraguay terminó con la incautación de 730,8 kilos de marihuana y tres camiones de gran porte. Además, fue detenido uno de los choferes, de nacionalidad paraguaya.

Por ABC Color

La investigación surgió a partir de datos compartidos entre las instituciones, que alertaban sobre el posible uso de camiones procedentes de Paraguay para el tráfico internacional de estupefacientes.

Con base a esos datos, los equipos realizaron controles en distintos sectores de Foz de Yguazú y ubicaron tres vehículos de carga estacionados en diferentes lugares. La verificación de documentos y de otros elementos permitió detectar indicios que vinculaban a los rodados.

Tras una inspección, la droga fue descubierta en uno de los semirremolques que transportaba una carga legal de trigo a granel. Durante la inspección, los intervinientes hallaron varios fardos ocultos entre el producto.

La acción fue desarrollada por efectivos de la Policía Militar, el BPFRON, el 14.º BPM y agentes de la Receita Federal.

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Un paraguayo fue detenido

Los intervinientes incautaron un total de 730,8 kilos de marihuana prensada, además de los tres camiones y otros elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Un paraguayo que estaba en posesión de uno de los camiones fue llevado a la base de la Policía Federal para el procedimiento de rigor.

Las autoridades estimaron que la operación ocasionó un perjuicio económico de casi 3 millones de reales al crimen organizado.

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