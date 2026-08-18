Ciudad del Este: calor, lluvias y marcado descenso de temperatura desde mañana

De acuerdo con el pronóstico, la jornada tendrá cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte que posteriormente rotarán al sur y lluvias dispersas. La temperatura mínima prevista es de 21 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 31 °C.

El cambio de tiempo será más notorio desde mañana, miércoles, se anuncia una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 25 °C.

La tendencia se profundizará el jueves, cuando Ciudad del Este tendrá un ambiente fresco, cielo mayormente nublado y vientos variables. También se esperan lluvias dispersas, con posibilidad de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura descenderá hasta una mínima de 14 °C y la máxima apenas llegará a 18 °C.

En apenas dos días, la temperatura máxima prevista pasará de 31 °C este martes a 18 °C el jueves, una diferencia de 13 grados que marcará un cambio significativo en las condiciones ambientales de la capital de Alto Paraná.

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