Quiso ingresar marihuana a la cárcel escondida dentro de zapallos, repollos y cebollas

El aprehendido fue identificado como Sebastián Javier Dávalos Arzamendia (35 años), domiciliado en el barrio Remansito de esta ciudad.

Según el informe del Ministerio de Justicia, el hombre se presentó a las 16:45 de ayer en el área de revisión del establecimiento con insumos destinados a una persona privada de libertad (PPL), identificada como Cristhian Andrés Ayala.

Durante la inspección de rutina, funcionarias del área de revisión detectaron varios paquetes envueltos en polietileno ocultos en el interior de diferentes verduras, entre ellas zapallos, repollos y cebollas.

Ante el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se procedió a la demora del visitante. Posteriormente, se convocó a agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes realizaron el narcotest a las sustancias incautadas, con resultado positivo a marihuana.

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En total fueron incautados 322,8 gramos de la sustancia, distribuidos en diez porciones: 47,8 gramos en tres paquetes y otros 275 gramos en siete porciones.

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El procedimiento fue comunicado al agente fiscal interino especializado en narcotráfico, Luis Fernando Escobar, quien dispuso la detención de Dávalos Arzamendia.