¿Máxima seguridad?: incautan nuevamente drogas y celulares en la cárcel de Minga Guazú

Según datos, durante una requisa en una de las celdas del módulo 6, los guardias penitenciarios hallaron una bolsa de polietileno que contenía cocaína y marihuana en otra bolsa, además de cinco aparatos celulares en el mismo sector.

Tras el hallazgo, efectivos de la Comisaría 8ª de Minga Guazú acudieron al lugar y fueron recibidos por el director del penal, general de división retirado Saúl Hugo Salinas González.

Posteriormente, agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional se constituyeron en el lugar para realizar las pruebas de campo. El análisis preliminar arrojó resultado positivo para 68,2 gramos de cocaína y 91,3 gramos de marihuana.

El caso fue comunicado al fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Elvio Aguilera, quien ordenó la remisión de todas las evidencias a la unidad fiscal para la prosecución de la investigación.

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¿Máxima seguridad?

Desde la apertura de este establecimiento, catalogado como de máxima seguridad, se detectaron los mismos vicios de las penitenciarías convencionales, e incluso durante este periodo se registraron más fugas que en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.