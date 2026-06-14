ABC en el Este
14 de junio de 2026 a la - 11:48

¿Máxima seguridad?: incautan nuevamente drogas y celulares en la cárcel de Minga Guazú

Fachada del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú.
El Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú enfrenta serios problemas de seguridad.Gentileza, Justicia

MINGA GUAZÚ. Una vez más, durante una requisa se incautaron drogas y aparatos celulares en el interior del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú. Pese a ser considerado un establecimiento de máxima seguridad, el penal continúa enfrentando serios problemas de control interno.

Por ABC Color

Según datos, durante una requisa en una de las celdas del módulo 6, los guardias penitenciarios hallaron una bolsa de polietileno que contenía cocaína y marihuana en otra bolsa, además de cinco aparatos celulares en el mismo sector.

Tras el hallazgo, efectivos de la Comisaría 8ª de Minga Guazú acudieron al lugar y fueron recibidos por el director del penal, general de división retirado Saúl Hugo Salinas González.

Posteriormente, agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional se constituyeron en el lugar para realizar las pruebas de campo. El análisis preliminar arrojó resultado positivo para 68,2 gramos de cocaína y 91,3 gramos de marihuana.

El caso fue comunicado al fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Elvio Aguilera, quien ordenó la remisión de todas las evidencias a la unidad fiscal para la prosecución de la investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Máxima seguridad?

Desde la apertura de este establecimiento, catalogado como de máxima seguridad, se detectaron los mismos vicios de las penitenciarías convencionales, e incluso durante este periodo se registraron más fugas que en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.