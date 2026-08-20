Anuncian lluvias y descenso de temperaturas en Ciudad del Este

La temperatura mínima prevista es de 13 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 18 °C. Durante las primeras horas se esperan condiciones inestables, con vientos variables, aunque el tiempo tendería a mejorar posteriormente.

Para el viernes, se anuncia un ambiente frío a fresco, con temperaturas entre 10 °C y 20 °C. El cielo permanecería nublado a parcialmente nublado, con vientos variables que luego rotarían al sureste. También se prevén neblinas durante las primeras horas de la mañana.

Las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar de manera más marcada el sábado. La jornada arrancaría fría, con una mínima de 8 °C, pero el ambiente se tornaría cálido durante la tarde, con una máxima estimada de 23 °C. El cielo estaría escasamente nublado y soplarían vientos del sureste.

De esta manera, el pronóstico anticipa un descenso de las temperaturas durante los próximos días, especialmente en las primeras horas de la mañana, seguido de un repunte térmico hacia el sábado.

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