Lunes arranca con lluvias y tormentas en Ciudad del Este

De acuerdo con el reporte meteorológico, se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables, que posteriormente rotarían al sur.

La temperatura mínima prevista es de 19 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C.

Las condiciones inestables se mantendrían durante buena parte de la jornada, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas.

Para el martes, se pronostica nuevamente un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas, aunque con tendencia a mejorar posteriormente. Las temperaturas estarán entre 16 °C y 22 °C.

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El panorama cambiaría el miércoles, cuando se prevé una jornada con cielo escasamente nublado, vientos del sureste y neblinas durante las primeras horas. La temperatura oscilaría entre 13 °C y 26 °C, con un marcado ascenso durante la tarde.