BNF financia a Itti y ahora evalúa darle millonario contrato para su core bancario

El Banco Nacional de Fomento (BNF) continúa evaluando una oferta de Itti SAECA para definir si dicha compañía del Grupo Vázquez, de los exsocios comerciales del presidente de la República Santiago Peña, se hace cargo o no del corazón tecnológico de la banca estatal: el core bancario.

La banca pública debe definir si es o no prudente dejar a cargo de su sistema operativo a la compañía que, al mismo tiempo, forma parte del holding de Ueno Bank -su competidor y deudor-. De hecho, Juan Gustale, actual presidente de Ueno, fue miembro de directorio del BNF hasta 2021.

Además, documentos oficiales de la propia empresa revelan que entre BNF e Itti existe también una millonaria relación financiera y comercial.

Por ese motivo, un equipo de ABC analizó los balances y estados financieros reportados por Itti ante al Banco Central del Paraguay (BCP), ante la Bolsa de Valores de Asunción y los subidos por la compañía en su propia web. Al contrastar la información correspondiente al cierre de junio de 2026, a diciembre de 2025 y setiembre de 2025, se constató que algunas cuentas presentan distintos niveles de detalle según el documento consultado. Por ello, en esta nota se identifica específicamente la fuente utilizada para respaldar cada uno de los datos (todos son de acceso público).

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La relación financiera de Itti con BNF

Los estados financieros de Itti al 31 de diciembre de 2025, presentados por la compañía en su condición de emisora y disponibles en la web de la Bolsa de Valores, permiten dimensionar esa relación.

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En el Balance General, dentro de la cuenta “Deudas financieras” aparecen saldos específicamente identificados con el Banco Nacional de Fomento por G. 16.251 millones a corto plazo y otros G. 32.002 millones a largo plazo. En conjunto, los préstamos identificados con el banco estatal alcanzaban aproximadamente G. 48.253 millones al cierre de 2025.

Pero ese dato tiene otra arista, si consideramos que el mismo banco estatal que aparece financiando a Itti es el que debe resolver si la tecnológica del Grupo Vázquez será adjudicada para proveer su nuevo “core bancario”, en una licitación cuyo precio referencial asciende a G. 135.853 millones (unos US$ 23 millones), de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

BNF otorgó tres operaciones a Itti

La documentación presentada por Itti como emisora, también ante el Banco Central del Paraguay, permite reconstruir la historia del financiamiento recibido (y la relación crediticia importante entre la empresa y la misma institución que actualmente debe evaluar su propuesta técnica y económica).

Así, además de los G. 48.253 millones registrados al cierre de 2025, la documentación presentada ante el BCP permite conocer cómo se componía ese monto entre las operaciones identificadas con el BNF, además de sus fechas de contratación y vencimiento.

En la página de la banca matriz, en la sección de “Emisores” se puede acceder a los estados contables de Itti al cierre de cada trimestre. Allí hay más detalles de documentación financiera, que muestra al cierre de 2025 tres créditos en las deudas de corto y largo plazos (documento identificado como “ID”).

Dentro del “Pasivo corriente-deudas financieras” se encuentra el detalle de la primera de esas tres operaciones. La misma tuvo un monto original de G. 5.989 millones, otorgado en julio de 2023 con vencimiento agosto de 2025. A renglón seguido aparece otra operación, por G. 10.261 millones, con fecha de emisión en febrero de 2025 y vencimiento en febrero de 2026.

Mientras que la tercera operación figura en el “Pasivo no corriente-deudas financieras”, de G. 32.002 millones. En este caso, el BNF le otorgó en julio de 2023 con plazo hasta agosto de 2033.

Sobre estos préstamos ya se había hecho eco en su momento el diputado Mauricio Espínola, meses atrás, cuando alertó sobre la “megadeuda” que arrastra con el BNF la firma de los exsocios comerciales de Peña (y, de hecho, en donde el mismo presidente tuvo inversiones al menos hasta marzo de 2025).

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El salto en endeudamiento de Itti en seis meses

Adicionalmente, los estados financieros a junio de 2026 permiten observar cómo evolucionó el endeudamiento financiero de la compañía, aunque sin individualizar cuánto corresponde al BNF.

En el Balance General, rubro “Préstamos a corto plazo” (Nota 14), Itti reportó un salto de G. 28.481 millones al cierre de diciembre de 2025 a G. 121.721 millones a junio de 2026. Es decir, el saldo de esta cuenta creció 327% en seis meses.

En tanto que en el rubro “Préstamos a largo plazo” (Nota 14), se observa que la cifra pasó de G. 49.704 millones al cierre de 2025 a G. 22.429 millones a junio de 2026 (-55%).

No obstante, al sumar los préstamos de corto y largo plazo, la cifra arroja un crecimiento global de 84% en seis meses (de G. 78.185 millones en 2025 a 144.150 millones en 2026). Aunque a diferencia del documento sobre las operaciones del año pasado, el correspondiente al corriente año no discrimina esos saldos por entidad financiera, por lo que este diario no pudo determinar qué porción del financiamiento actual corresponde específicamente al BNF.

Por otro lado, aquí se observa otra operación de financiamiento de la compañía de referencia, en la cuenta “Bonos emitidos”, que tuvo una variación de G. 268.130 millones en 2025 a G. 245.827 millones a mitad de 2026. Las cifras permiten tener una referencia del nivel de endeudamiento de Itti.

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El BNF también aparece como cliente

Por otro lado, la relación entre ambas partes no se limita al financiamiento. Los documentos de Itti, disponibles en su página web en el área de balances, también identifican al BNF como su propio cliente.

En los estados financieros a setiembre de 2025, la Nota 5 – “Cuentas por cobrar comerciales” mostraba al banco del Estado con el saldo de G. 1.810 millones, tras haber cerrado diciembre de 2024 en G. 1.330 millones. Sin embargo, en el balance consolidado al cierre de 2025 ni el que corresponde a junio de 2026 se observan esos detalles.

No obstante, los datos proporcionados por la propia compañía permiten identificar una doble relación entre el BNF e Itti: el banco estatal aparecía como acreedor financiero de la tecnológica y, a la vez, manteniendo una relación comercial con la compañía.

Todo esto, paralelamente a los contratos públicos —también de acceso público en la web de DNCP— que el BNF viene adjudicando a Itti, sobre todo en el actual gobierno de Peña.

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Itti y su relación con Ueno

Paralelamente, la relación de Itti con Ueno Bank también aparece documentada en fuentes públicas y cobra relevancia a partir de la serie de publicaciones de ABC Color sobre las cifras extraordinarias detectadas en el balance 2025 de la entidad financiera.

Bajo la clasificación “c.9. Cargos Diferidos e Intangibles”, Ueno registró G. 761.444 millones (US$ 127 millones) en “Bienes Intangibles - Sistemas”, luego de incorporar más de G. 654.799 millones solamente durante 2025.

A esta megainversión tecnológica se suma otra cuenta analizada por este diario: en “Créditos Diversos” (Nota c.17) aparecen agrupados G. 385.276 millones (US$ 64 millones) correspondientes a “Anticipos a proveedores de software, Gastos pagados por adelantado y otros conceptos con personas y empresas vinculadas”. El balance, sin embargo, no individualiza qué proveedores o firmas vinculadas recibieron esos anticipos ni permite atribuir específicamente esos recursos a Itti.

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El nexo tecnológico entre ambas compañías sí aparece expresamente documentado por otra vía. Un informe de calificación de Solventa&Riskmétrica, publicado por la Bolsa de Valores en mayo de 2026, señala la participación de Itti en la migración del core bancario de Ueno a la nube, en alianza con Oracle Corporation. El mismo reporte identifica a Itti como una compañía controlada en 94,41% por Grupo Vázquez SAE, conglomerado al que también está vinculado Ueno.

Así, la empresa que actualmente pretende quedarse con el millonario contrato para renovar el corazón tecnológico del BNF ya participó en un proceso directamente relacionado con el core bancario de Ueno, precisamente una de las áreas donde el balance de esta última exhibe sus mayores cifras tecnológicas.

La conexión se extiende además a otras cuentas extraordinarias que ABC viene revelando a partir de los estados financieros de Ueno. En “Participación en otras sociedades” (clasificación b.4), el banco pasó de G. 10.900 millones en 2024 a G. 891.587 millones en 2025, una expansión de aproximadamente 82 veces, explicada casi en su totalidad por inversiones en dos firmas vinculadas: Red Digital de Procesamientos SA, por G. 640.469 millones, y Red Digital SA, por G. 236.231 millones. Ambas aparecen relacionadas públicamente con el ecosistema empresarial de Itti y Grupo Vázquez y operan en procesamiento de medios de pago, transacciones electrónicas, redes de cobranza y corresponsalía no bancaria.

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Este entramado empresarial y tecnológico constituye el contexto en el que ahora Itti compite por un contrato de G. 135.853 millones para implementar y desarrollar el nuevo core bancario del BNF, entidad que, paralelamente, aparece en los propios estados financieros de la compañía como su acreedor y cliente.

El millonario core bancario

Precisamente, siguiendo con la descripción de la relación que tiene el BNF con Itti, se encuentra el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 8/2026 (ID 480207) para la “Consultoría para Adquisición, Implementación, Desarrollo y Evolución del Sistema Core Bancario”.

El precio referencial alcanza G. 135.853.390.375, unos US$ 23 millones. Pese a la envergadura del proyecto, solamente dos empresas presentaron propuestas: Itti y Softshop SA.

De acuerdo con los antecedentes del llamado público, este proceso se viene postergando en medio de sospechas de direccionamientos y numerosas observaciones de oferentes potenciales del rubro.

Por ejemplo, en su momento se difundió que la exgerente de Proyectos de Itti, Laura Adriana Brítez Roa, pasó a formar parte de la nómina de trabajadores del BNF, al desempeñarse como asesora de tecnología, un rol clave dentro del llamado de referencia.

Itti intenta desde hace años proveer el core al BNF

Desde hace años, el BNF intenta contratar un nuevo core. En 2024 lanzó el primer llamado y la apertura de sobres se llevó a cabo en 2025. También entonces Itti estuvo entre los dos únicos oferentes, fue descalificada por no cumplir un requisito sustancial y, posteriormente, su única competencia terminó descalificada durante la evaluación, por razones de forma, según corroboró ABC Color en el seguimiento del caso.

El procedimiento se reanudó en un segundo llamado, se presentaron las dos únicas oferentes. En esa ocasión, solo Itti avanzó del sobre técnico al sobre económico. Los documentos públicos revelaron que el precio ofrecido por la compañía fue de G. 130.000 millones (US$ 22 millones).

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Pero luego, los documentos del BNF explicaron que decidieron cancelar la licitación ante nuevas exigencias que debían incorporar dentro del PBC: la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en atención a las disposiciones regulatorias de la Superintendencia de Bancos.

Fue así que la contratación del core bancario, el corazón de las operaciones financieras de la institución, se postergó a 2026.

En un tercer intento, el llamado se reanudó y nuevamente se presentaron las dos únicas oferentes: Itti y Softshop. La evaluación del proceso, sin embargo, no se ha concluido tras meses de la apertura de sobres, desarrollada en junio pasado.

En ese marco, nuestro diario viene publicando además una serie de observaciones alrededor del llamado, entre ellos las condiciones técnicas, la demora de la evaluación y la queja de potenciales oferentes sobre información necesaria para integrar el nuevo core con sistemas ya utilizados por el BNF.

Información que competidores no tuvieron

Uno de los últimos cuestionamientos surgió precisamente alrededor de sistemas provistos por empresas del mismo grupo. Durante el periodo de consultas, potenciales oferentes solicitaron al BNF información sobre el sistema de facturación electrónica y los mecanismos de integración con las plataformas que deberá conectar el futuro core (consulta N° 13).

Según los documentos del llamado analizados por ABC (y disponibles en la web de la DNCP, sección “consultas realizadas”), el banco no proporcionó en esa etapa detalles como el middleware, las API documentadas y el inventario técnico solicitado, y respondió que el relevamiento se realizaría durante la ejecución del contrato. La cuestión adquiere relevancia porque el sistema de facturación electrónica utilizado actualmente por el BNF fue provisto por IDL SA, otra empresa vinculada al Grupo Vázquez, mientras Itti compite por el nuevo core.

Esto respondió el BNF

Sin embargo, en conversación con ABC Color, el gerente del BNF, César Vargas, rechazó los cuestionamientos. Ya en anteriores entrevistas, afirmó que el proceso es “abierto y competitivo” y que las modificaciones incorporadas al llamado respondieron, entre otras cuestiones, a nuevas exigencias regulatorias.

“El proceso se desarrolla conforme a los plazos y etapas establecidos en el pliego de bases y condiciones, así como en la normativa vigente de contrataciones públicas. El dictamen técnico y el acto administrativo que habilitan la apertura del Sobre Nº 2 se emitirán concluido los análisis y verificaciones técnicas requeridas. La institución garantiza que dicho dictamen será objetivo y debidamente fundado en la seguridad jurídica del proceso y la igualdad de trato entre los oferentes. Los tiempos responden al rigor técnico que exige una adquisición de esta envergadura”, nos había dicho a inicios de agosto.

El viernes último, también dijo a este diario: “El Comité de Evaluación continúa trabajando en el informe correspondiente a la primera etapa de evaluación (Sobre 1), dada la complejidad técnica del proceso. No contamos aún con una fecha estimada de finalización”.

Sobre por qué el BNF negó información técnica sobre el SIFEN y facturación electrónica a los potenciales oferentes que consultaron al respecto en la etapa de Consultas (ver consulta N° 13 del 26/06), Vargas también dijo recientemente: “El BNF rechaza categóricamente que se haya negado o retenido información a los oferentes. Durante la etapa de consultas, prevista en el pliego, se respondieron la totalidad de las consultas formuladas dentro de los plazos correspondientes. Ningún oferente presentó protestas, impugnaciones u observaciones que pudieran demostrar una insatisfacción sobre la respuesta brindada”.

Y puntualizó: “Respecto a los sistemas mencionados, se precisó que el relevamiento técnico detallado de las plataformas institucionales y los mecanismos de integración se realizarán conforme a la práctica estándar en proyectos de esta naturaleza en la etapa posterior a la adjudicación, de manera conjunta con el proveedor contratado. Esto no constituye omisión de información, sino la secuencia técnica adecuada: los detalles de integración se definen con el adjudicatario para asegurar precisión, confidencialidad de la infraestructura crítica y viabilidad de la solución”.