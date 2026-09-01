Pronostican martes fresco, con lluvias dispersas, y ascenso de temperatura para los próximos días en Ciudad del Este

Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología, la temperatura mínima prevista para hoy es de 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C. También se esperan neblinas en las primeras horas, con tendencia a un mejoramiento de las condiciones durante el transcurso del día.

Para el miércoles, se prevé un leve descenso de la temperatura mínima, que rondaría los 14 °C, aunque durante la tarde el ambiente se tornaría más cálido, con una máxima estimada de 26 °C. El cielo estaría escasamente nublado y los vientos soplarían inicialmente del sureste, para luego tornarse variables. También podrían registrarse neblinas en las primeras horas.

El panorama será aún más cálido el jueves, con una mínima de 15 °C y una máxima que llegaría a los 28 °C. Para esa jornada se anuncia cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, que posteriormente serían variables.