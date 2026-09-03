Ciudad del Este tendrá un jueves cálido y anticipan lluvias para el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología, este jueves la jornada se presentará fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, que posteriormente serían variables.

La temperatura mínima prevista es de 15 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 29 °C.

Viernes con lluvias y posibles tormentas

Para mañana, viernes, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo estará mayormente nublado, con vientos variables que posteriormente rotarán al sector sur.

La temperatura oscilará entre 18 °C y 25 °C, y se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El panorama coincide con el reporte meteorológico nacional, que señala un aumento de la cobertura nubosa y una mayor probabilidad de precipitaciones y tormentas puntuales, principalmente en el norte y este de la Región Oriental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sábado fresco y con lluvias dispersas

Para el sábado se espera el ingreso de un ambiente más fresco. La jornada estará marcada por cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y lluvias dispersas.

La mínima prevista será de 17 °C, mientras que la máxima apenas llegaría a 20 °C.