Fin de semana con lluvias y descenso de temperaturas en Ciudad del Este

Según el pronóstico, se prevé una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C. Los vientos serán variables durante las primeras horas y posteriormente soplarán desde el sur.

Las condiciones inestables continuarían mañana, cuando se espera un ambiente fresco, cielo mayormente nublado y vientos moderados del sur. También se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilaría entre 16 °C y 19 °C.

Para el domingo, se anuncia un marcado descenso térmico. La jornada será fresca, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur. La mínima prevista será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 19 °C.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por inestabilidad y un progresivo descenso de las temperaturas, especialmente hacia el domingo, cuando se registraría la jornada más fría del periodo.

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