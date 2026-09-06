Meteorología prevé una jornada fría a fresca en el Este del país

La temperatura mínima prevista para hoy es de 12 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 18 °C. Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por el predominio de un ambiente fresco durante gran parte de la jornada.

Para el lunes 7, se espera un inicio de día más frío, con una mínima de 6 °C. Posteriormente, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 21 °C. El cielo se presentaría parcialmente nublado y los vientos soplarían desde el sureste.

El ambiente se tornará más cálido el martes. La jornada comenzaría fría, pero las condiciones cambiarían durante la tarde, cuando la temperatura máxima podría llegar a 25 °C. Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste, que posteriormente serían variables.

De esta manera, el pronóstico anticipa un marcado aumento de las temperaturas entre el domingo y el martes, con una diferencia de hasta 7 °C en las máximas y un ascenso de 5 °C en las mínimas entre las jornadas previstas.

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