Ciudad del Este inicia semana laboral con bajas temperaturas y se prevén lluvias desde el miércoles

Para la jornada de hoy, se espera un día frío a fresco, con cielo parcialmente nublado y vientos provenientes del sureste. La temperatura mínima prevista es de 6 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 20 °C.

El panorama cambiará gradualmente durante los próximos días. Durante las primeras horas de mañana martes continuarán siendo frías, aunque se espera un aumento de las temperaturas durante la tarde, cuando el ambiente se tornaría cálido. La mínima prevista será de 11 °C y la máxima de 24 °C, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste que luego serían variables.

Para el miércoles, las condiciones se volverían más inestables. El tiempo se presentará de fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 17 °C y 24 °C.