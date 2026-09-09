Operativo Py’a Guapy: cuatro detenidos en redada policial en Ciudad del Este

Los primeros resultados de la operación policial contra la inseguridad “Py’a Guapy” consisten en la detención de personas con orden de captura o que fueron sorprendidas en flagrancia con evidencias en su poder, como armas de fuego sin la debida documentación.

En el barrio San Rafael, los agentes policiales detuvieron a Diego Armando Duarte Álvarez (35), con orden de captura por desacato judicial, y a Marcos Alejandro Flecha González (32), con orden de captura por abuso sexual en niños.

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Igualmente, la comitiva policial se desplegó en el barrio Santa Ana, donde detuvieron a Gustavo Ariel Arzamendia Cáceres (20), con antecedentes por posesión de drogas y medidas de prohibición de salir del país, prohibición de portar armas y prohibición de consumir bebidas alcohólicas.

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Este, al percatarse de la barrera policial, emprendió una huida, iniciándose una persecución que se extendió hasta el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental. Al verse acorralado por los uniformados, abandonó la motocicleta de la marca Star, modelo 150R, color negro, sin chapa, para ingresar a una vivienda.

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Intentaron impedir detención

Del interior de la vivienda salieron familiares intentando obstruir la intervención policial, agrediendo a los intervinientes con golpes de puño y arrojando maderas y piedras a los uniformados. Arzamendia Cáceres aprovechó esta situación para ingresar a la vivienda e intentar huir hacia la parte trasera. Sin embargo, los uniformados, con el apoyo de varios grupos, rodearon la vivienda y, al tratarse de un hecho de flagrancia, ingresaron para detenerlo.

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En el mismo operativo también fue detenido Héctor David Cáceres, con antecedentes penales por portación ilegal de armas y lesión grave y otros. Por esta última causa posee medidas cautelares de arresto domiciliario, prohibición de portar armas, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de consumir bebidas alcohólicas.

Este último era una de las personas que habría intentado impedir la detención del sospechoso, por lo que también fue privado de su libertad por resistencia y frustración de la persecución penal.

El operativo fue realizado por personal de Prevención y Seguridad, Lince y la Agrupación de Acciones Tácticas. Los aprehendidos permanecen en la Dirección de Policía por disposición de la fiscal de turno, Claudelina Corvalán.