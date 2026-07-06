Inseguridad en Ciudad del Este: atacan, violentan y roban en varias casas de cambios

Según la denuncia, los autores serían entre seis y siete encapuchados, armados con armas largas y cortas. Los delincuentes ingresaron al complejo comercial, forzaron varios accesos y sustrajeron dinero en efectivo.

Entre los locales afectados figura Más Cambios, de donde fueron robados 20.000 dólares, según el propietario. En Cambios Alberdi los delincuentes violentaron las puertas, aunque preliminarmente no se detectó la sustracción de bienes. En la casa de cambios 3 Círculos también forzaron los accesos e hicieron un boquete, pero tampoco se constató inicialmente el robo de valores.

Asimismo, en Cambios La Fortuna, ubicado en el cuarto piso del edificio, las puertas fueron violentadas sin que, en principio, se registraran faltantes.

El mayor perjuicio económico se registró en una oficina administrativa del edificio, donde robaron de 32.000 dólares y 25 millones de guaraníes.

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Durante la inspección, los investigadores además encontraron un inhibidor de señal, que habría sido utilizado por los asaltantes durante el golpe para evitar que las alarmas envíen señal.

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Guardias detenidos

Por disposición del fiscal de turno, Alcides Giménez, fueron detenidos cuatro guardias de seguridad de la galería para continuar con las investigaciones y determinar si tuvieron algún grado de participación en el hecho.

Los detenidos son Asalio Aguayo Núñez (51), Antoliano Saucedo Aquino (61), Enrique Paredes de Isasa (26) y Daniel Ernesto Franco Franco (33).

Lo que dijo la Policía

El comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría Primera, explicó que el relevo de uno de los guardias debía realizarse a las 17:00, pero el personal permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 18:30 y no habría cumplido con el protocolo establecido para abandonar el edificio.

“Uno de los guardias se disponía a salir para abrir la puerta principal cuando fue sorprendido por los delincuentes, quienes lo obligaron a volver a ingresar y mantuvieron reducido al personal de seguridad. Además, antes de salir debía mirar el circuito cerrado si había movimiento afuera”, relató.