Fiscalía pide 10 y 18 años de cárcel para policías acusados de acribillar a una pareja

El juicio se encuentra en su etapa final, con la presentación de los alegatos finales de las partes. El crimen ocurrió en 2023, en Ciudad del Este, cuando los uniformados interceptaron el vehículo en el que viajaba la pareja, supuestamente tras confundirlo con el automóvil de un presunto asaltante.

Los procesados son el comisario principal Hugo Regis Florentín, el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez y el suboficial principal Richard Antonio Sebriano Silvero, quienes en su momento prestaban servicios en el Departamento de Investigación de Delitos de Alto Paraná.

Además, el oficial primero Roberto Samaniego Parquet y los suboficiales César González Agüero, Javier Antonio Martínez Ocampos, Alfredo Villalba Agüero, Rubén Darío Giménez Maidana, Jaime Javier Ramírez Brítez, Alder Centurión Céspedes y Pedro Osvaldo Brítez Achar, quienes, a su vez, cumplían funciones en el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

El fiscal Elvio Aguilera, en representación del Ministerio Público, presentó los alegatos finales y sostuvo que los uniformados actuaron sin respetar los manuales de procedimiento. Afirmó además que demostraron un total desprecio por la vida humana al efectuar varios disparos con armas de diferentes calibres, entre ellas pistolas y fusiles.

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Para los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), el fiscal solicitó 10 años de prisión, mientras que para los policías del Departamento de Investigaciones pidió 18 años de cárcel. Aguilera argumentó que estos últimos tuvieron una mayor responsabilidad, considerando que estaban a cargo de la investigación y del procedimiento.

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Por su parte, el abogado Silvio Saúl Rojas, representante de los familiares de las víctimas, sostuvo que ninguno de los fallecidos realizó disparos con armas de fuego, tal como habrían alegado los uniformados para justificar el homicidio.

El abogado señaló que las víctimas dieron negativo a las pruebas de nitrito y nitrato, utilizadas para determinar la presencia de residuos relacionados con disparos de armas de fuego. En contrapartida, afirmó que se confirmó que todos los uniformados efectuaron disparos durante el procedimiento.

El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Herminio Montiel, presidente, y Edgar Lezcano y Emilia Santos, como miembros.

Uno de los acusados, Jaime Javier Ramírez Brítez, no participa actualmente del juicio debido a recursos que se encuentran pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.