Entregan semillas de maíz a pequeños productores de Alto Paraná para que hagan su aguinaldo

Como cada año, el gremio de productores distribuye semillas de maíz entre los agricultores de la zona. El objetivo es aprovechar la alta demanda de este producto durante las fiestas de fin de año y, de esa manera, generar un ingreso que sirva como aguinaldo para las familias beneficiadas.

La distribución de las semillas comenzó este viernes en Hernandarias y benefició a un total de 1.000 familias de diversos municipios y asociaciones. Aún quedan por entregar semillas a otras 2.000 familias.

Durante la entrega, los productores recibieron previamente instrucciones sobre el manejo de los cultivos y los factores climáticos que deben tener en cuenta para obtener un mejor rendimiento. Se espera que la siembra comience en la segunda quincena de este mes.

El ingeniero Rubén Sanabria explicó que las semillas fueron distribuidas de manera gratuita gracias al apoyo de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, la Unión de Gremios de Producción y empresas privadas. Manifestó que se trata de una actividad muy emotiva por el impacto que tiene en las familias beneficiadas.

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Los beneficiados con el programa son pequeños agricultores que cultivan entre media hectárea y tres hectáreas.

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“En esta época, el choclo se vende a buen precio, es una buena renta y sirve para que tengan también un ingreso tipo aguinaldo”, destacó Sanabria.

Clima favorable para la siembra

Con las lluvias registradas en los últimos días en el décimo departamento, el campo presenta condiciones óptimas para la siembra en las próximas semanas. Los productores deberán tener en cuenta los fenómenos climáticos, como El Niño, para evitar una mala cosecha.