Ciudad del Este tendrá una jornada fresca y con lluvias dispersas

La temperatura mínima prevista para este martes es de 15 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 23 °C.

Para mañana, miércoles, se espera un inicio de jornada frío, con una mínima de 9 °C, seguido de un ambiente cálido durante la tarde, cuando la temperatura podría llegar a los 24 °C. El cielo estará nublado a parcialmente nublado, con vientos del sureste que luego serían variables.

En tanto, para el jueves, las condiciones meteorológicas serán más estables. Se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos variables, que posteriormente soplarían desde el noreste. La temperatura oscilaría entre 13 °C y 27 °C.

El pronóstico muestra así un marcado descenso térmico durante las primeras horas del miércoles, seguido de un gradual aumento de las temperaturas hacia el jueves.

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