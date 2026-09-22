¡Gracias, Juan Cantero! Fallece el último Chacoré de Alto Paraná

A pocos días de recordarse una de las batallas más épicas de la Guerra del Chaco, fallece uno de los últimos combatientes del país.

El veterano vivió sus últimos días rodeado de sus familiares y recibió visitas de militares, estudiantes y comunicadores, a quienes relataba con admirable precisión los detalles de los últimos meses de la contienda chaqueña.

El fallecimiento de don Cantero fue confirmado a este medio por una de sus hijas, quien afirmó que murió poco después del mediodía en su casa de Itakyry.

A pesar de su avanzada edad, Cantero relataba fragmentos de la guerra hasta sus últimos días. Le gustaba contar cómo era la vida de los jóvenes que, en aquel entonces, se alistaban para ir al combate.

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Cantero fue a la guerra siendo aún adolescente. Aunque tenía la opción de negarse, decidió ofrecerse para defender a su país. Le tocó pelear en la etapa final del conflicto.

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En una de las tantas entrevistas que brindó a nuestro medio, contó que uno de los momentos más duros que vivió estuvo relacionado con la falta de agua. Sin embargo, su grupo encontró una aguada que les dio nueva vida tras varios días de agonía.

Otro recuerdo imborrable fue el fin de la contienda. Relató que una medianoche escucharon una balacera interminable y pensaron que otro campamento había sido atacado por el enemigo. Poco después, les llegó la noticia de que se había firmado el Tratado de Paz.

Esa misma madrugada fueron conducidos a la línea de combate y, en medio de lágrimas de alegría, fueron recibidos con abrazos por los soldados bolivianos. Aquel momento fue aprovechado para intercambiar trofeos, como caramañolas, banderas, armas y otros objetos.

Tres años después de regresar de la guerra, Cantero se casó y tuvo 11 hijos y decenas de nietos, quienes ahora lloran su partida, pero al mismo tiempo agradecen el legado de valentía y perseverancia que deja a su familia y a la comunidad.