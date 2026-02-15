Veterano de la Guerra del Chaco celebra 109 años y recibe homenaje en Itakyry

La comitiva militar estuvo encabezada por el comandante del Ejército Paraguayo, Manuel Rodríguez, quien viajó especialmente desde Asunción para compartir el festejo con el excombatiente en la colonia Itaipyte de este distrito. Cantero es actualmente el último sobreviviente de la Guerra del Chaco en el departamento de Alto Paraná y uno de los tres que aún viven en todo el país.

Como parte del reconocimiento, el homenajeado recibió una serenata interpretada por la banda de músicos de la 3ª División de Infantería “Carandayty”, además de una placa conmemorativa y una camiseta de su querido club, Cerro Porteño, firmada por todos los jugadores.

Durante el acto, el comandante Rodríguez destacó el valor histórico del del encuentro a un testimonio viviente de la historia paraguaya. Señaló que rendir homenaje a los excombatientes es una forma de “hacer patria” y de honrar a quienes defendieron al país en tiempos de guerra. “Hoy solo quedan tres excombatientes y tenemos la responsabilidad de transmitir su legado a las generaciones presentes y futuras”, expresó.

Por su parte, don Juan Bautista recordó su paso por el conflicto bélico. Relató que siendo aún adolescente decidió abandonar su casa en Caazapá para incorporarse voluntariamente a la guerra. “Yo me escapé de mis padres porque quería saber lo que era la guerra. Muchos de mis familiares murieron, pero a mí me cuidaron mucho porque me querían mucho”, manifestó.

Cantero formó parte del Regimiento de Infantería N° 11 “Abay” y combatió en la etapa final de la contienda, experiencia que aún conserva con notable claridad en su memoria. A pesar de haber tenido la posibilidad de negarse, optó por defender a nuestro país por convicción propia.

Tres años después de regresar de la guerra, contrajo matrimonio y formó una familia numerosa. Tuvo 11 hijos, de los cuales viven cuatro hijos.

Solo tres veteranos siguen vivos

Actualmente, solo tres veteranos de la Guerra del Chaco siguen con vida en Paraguay: Virgilio Dávalos, de Coronel Oviedo (111); Canuto González Brito, de Luque (110 años), y Juan Bautista Cantero Silva, de Itakyry (109).