Condenan a “Keño” por matar a joven y arrojar su cuerpo al río Paraná

El Tribunal de Sentencia que dictó el fallo estuvo integrado por los jueces Fabio Aguilar Benítez, quien lo presidió; Serafín González y Vitalia Duarte. En tanto que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal, Alberto Torres.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales con las que sostuvo la acusación y acreditó la responsabilidad penal de Medina Ávalos en el homicidio.

Lo mataron de un disparo y arrojaron su cuerpo al río

Según los antecedentes de la investigación, el crimen ocurrió el 20 de julio de 2025, alrededor de las 03:00, en la zona ribereña del río Paraná, en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco.

En esa ocasión, Francisco Daniel López Peña (25) llegó al lugar acompañado de otras personas con la intención de recuperar una motocicleta Kenton GTR 150, de color rojo, que se encontraba en poder de Cristhian Javier Aranda Benítez.

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De acuerdo con la acusación fiscal, Medina Ávalos se desempeñaba como “campana” de un puerto clandestino y, al abordar al grupo, portaba un rifle. En ese momento efectuó varios disparos y uno de los proyectiles impactó contra López Peña, quien cayó muerto.

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Tras el ataque, “Keño” solicitó una embarcación para trasladar el cuerpo de la víctima. Posteriormente, el cadáver fue arrojado al río Paraná.

Tras una intensa búsqueda y manifestación de familiares y vecinos, el cuerpo de López Peña fue localizado 11 días después, el 31 de julio de 2025, en el cauce hídrico, en el distrito de Domingo Martínez de Irala.

Evidencias

El informe médico forense determinó que la víctima presentaba un orificio de entrada y otro de salida de proyectil de arma de fuego en la zona del tórax. La causa de muerte fue establecida como shock hipovolémico por disparo de arma de fuego.

Durante el juicio también fueron incorporadas imágenes y audios de cámaras de circuito cerrado que, según la Fiscalía, registraron los disparos, el pedido de auxilio de la víctima y la posterior secuencia relacionada con el traslado del cuerpo.

A estas evidencias se sumaron informes policiales, documentos, declaraciones testimoniales, pericias y otros registros obtenidos durante los procedimientos realizados en el marco de la investigación.

Con base en el conjunto de pruebas presentado durante el debate oral, el Tribunal de Sentencia declaró a Medina Ávalos culpable del homicidio doloso y le impuso una pena de 20 años de privación de libertad.