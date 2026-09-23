Se espera aumento de las temperaturas durante los próximos días

Para este miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado y vientos provenientes del sureste. La temperatura mínima prevista es de 10 °C y la máxima alcanzaría 24 °C.

Las condiciones cambiarían ligeramente el jueves 24 de septiembre. El ambiente se mantendría fresco durante las primeras horas y luego cálido, con una mínima de 13 °C y una máxima que llegaría a 27 °C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos serán variables, con posterior predominio del noreste. Además, se prevén neblinas durante las primeras horas de la jornada.

El ascenso de las temperaturas será más notorio el viernes. previsión indica un amanecer fresco, seguido de un ambiente caluroso durante la tarde, con una máxima estimada de 31 °C.

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Para ese día también se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. La temperatura mínima prevista será de 18 °C.