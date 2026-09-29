ABC en el Este
29 de septiembre de 2026 a la - 06:46

Lluvias y descenso de temperaturas marcarán los próximos días en Ciudad del Este

Meteorología prevé lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en Ciudad del Este.
Meteorología prevé lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en Ciudad del Este.Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología prevé un cambio en las condiciones del tiempo para los próximos días en Ciudad del Este, con lluvias, ocasionales tormentas eléctricas y un descenso progresivo de las temperaturas.

Por ABC Color

Para este martes, se anuncia una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que posteriormente rotarán al sur. También se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 24 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 33 °C.

El panorama cambiará mañana miércoles, cuando las condiciones serán más frescas. Meteorología pronostica un día cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur, acompañado de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilará entre 20 °C y 24 °C.

Para el jueves, se prevé una jornada fresca a cálida, nuevamente con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Se esperan lluvias dispersas durante las primeras horas, con posterior mejoramiento de las condiciones. La mínima será de 18 °C y la máxima llegará a 26 °C.