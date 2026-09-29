Lluvias y descenso de temperaturas marcarán los próximos días en Ciudad del Este

Para este martes, se anuncia una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que posteriormente rotarán al sur. También se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 24 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 33 °C.

El panorama cambiará mañana miércoles, cuando las condiciones serán más frescas. Meteorología pronostica un día cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur, acompañado de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilará entre 20 °C y 24 °C.

Para el jueves, se prevé una jornada fresca a cálida, nuevamente con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Se esperan lluvias dispersas durante las primeras horas, con posterior mejoramiento de las condiciones. La mínima será de 18 °C y la máxima llegará a 26 °C.