Lluvias y ocasionales tormentas eléctricas se anuncian para Ciudad del Este

Para este lunes, se anuncia una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Las condiciones estarán acompañadas de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C.

Mañana, martes, se presentará cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables, que posteriormente soplarán desde el noreste. Meteorología pronostica lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con temperaturas entre 20 °C y 27 °C.

Para el miércoles, persistirá el ambiente cálido y mayormente nublado. Los vientos soplarán desde el noreste y nuevamente se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima llegará a 29 °C.