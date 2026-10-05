ABC en el Este
05 de octubre de 2026 a la - 07:36

Lluvias y ocasionales tormentas eléctricas se anuncian para Ciudad del Este

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Meteorología prevé una jornada con posibles lluvias en Ciudad del Este.

El pronóstico de la Dirección de Meteorología prevé un inicio de semana con condiciones inestables en Ciudad del Este, donde se esperan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas durante los próximos días.

Por ABC Color

Para este lunes, se anuncia una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Las condiciones estarán acompañadas de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C.

Mañana, martes, se presentará cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables, que posteriormente soplarán desde el noreste. Meteorología pronostica lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con temperaturas entre 20 °C y 27 °C.

Para el miércoles, persistirá el ambiente cálido y mayormente nublado. Los vientos soplarán desde el noreste y nuevamente se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima llegará a 29 °C.