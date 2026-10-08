Cae presunto líder de banda que habría robado celulares por US$ 400.000 en Ciudad del Este

El procedimiento fue realizado anoche, las 21:00 aproximadamente, por personal de Mapeo Criminal, en una calle sin denominación del barrio Che La Reina de esta capital departamental.

Se trata Nélido Javier Orué González (28), quien contaba con una orden de detención por robo agravado, emanada del Juzgado Penal de Garantías N.º 4.

Los agentes recibieron información sobre la presencia del sospechoso en la zona y montaron un operativo de vigilancia con vehículos particulares y la patrullera Móvil Torre 10. Al localizar a Orué González caminando en una calle vecinal, procedieron a rodearlo y detenerlo.

El hombre no llevaba consigo su cédula de identidad, por lo que fue trasladado hasta la Dirección de Policía donde se confirmó su identidad.

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El asalto

La detención está vinculada con un asalto tipo comando ocurrido el 4 de octubre, alrededor de las 16:00, sobre la avenida San Blas, cerca del viaducto del kilómetro 4 de Ciudad del Este.

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Las víctimas fueron identificadas como Marcelo Diésel, de 42 años, y Thiago Marcel Magnobosco, de 40, ambos de nacionalidad brasileña y residentes en el Paraná Country Club, en Hernandarias.

Según la denuncia, los delincuentes se apoderaron de seis cajas que contenían celulares de la marca Apple, principalmente iPhone, cuyo valor total fue estimado en unos US$ 400.000.