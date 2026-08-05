Policiales
05 de agosto de 2026 a la - 11:24

Identifican en Ciudad del Este al supuesto cabecilla del robo de celulares por valor de US$ 400.000

Nélido Javier Orué González, buscado por asalto en Ciudad del Este.
Nélido Javier Orué González, sospechoso de un asalto en Ciudad del Este.Gentileza

La Policía Nacional (PN) identificó anoche al supuesto jefe de la banda que ayer robó celulares por valor de 400.000 dólares en un asalto tipo comando en Ciudad del Este. Fue luego de la captura de su primo, cuyo vehículo se usó en el golpe.

Por ABC Color

El asalto tipo comando se produjo ayer martes, a las 16:00 aproximadamente, sobre la avenida San Blas esquina Supercarretera, en el kilómetro 4 de Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná.

Las víctimas fueron Marcelo Diésel, de 42 años, y Thiago Marcel Magnobosco, de 40 años, ambos brasileños y domiciliados en el exclusivo condominio Paraná Country Club de la ciudad vecina de Hernandarias.

El reporte policial dice que el botín consistió en seis cajas que contenían aparatos celulares de la marca Apple, de diferentes modelos. La mayoría de estos teléfonos son iPhone. El valor de lo robado asciende supuestamente a 400.000 dólares.

Los autores del ilícito fueron al menos cuatro hombres, algunos de ellos vestidos con ropa táctica, quienes actuaron en un automóvil Toyota Premio plateado, con chapa AAII 557.

El que sería Nélido Javier Orué González, con ropa táctica, reduce a una de las víctimas del asalto de ayer en Ciudad del Este.
El que sería Nélido Javier Orué González, con ropa táctica, reduce a una de las víctimas del asalto de ayer en Ciudad del Este.

Justamente, esto último, la matricula de coche, que ni siquiera fue sacada para el asalto, fue el elemento que llevó a los policías de Investigaciones de Alto Paraná a rastrear a los presuntos responsables.

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Resulta que a últimas horas dela tarde los agentes ya tenían detenido al propietario del vehículo, Javier González González, de 28 años, quien dijo que momentos antes de que ocurriera el asalto le prestó su coche a su primo, Nélido Javier Orué González, de 28 años.

Ante esa información, Nélido pasó a ser el principal sospechoso. De hecho, posteriormente Nélido se comunicó con su primo y le dijo que abandonaría el automóvil, lo que efectivamente sucedió a la noche.

Para los investigadores, es categórico entonces que Nélido dirigió el grupo que robó la millonaria carga de electrónica, por lo que se sugirió a la Fiscalía que emita la orden de detención en su contra.