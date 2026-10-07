Los nueve asaltos atribuidos a la banda que baleó a dos mujeres tras una jineteada en Eusebio Ayala

El presunto jefe de la banda, Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias Polaco o Peluquero, fue capturado ayer martes en el municipio de La Colmena, departamento de Paraguarí, en tanto que sus supuestos cómplices Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias Chule, y Alcides Ramos Osorio, de 39 años, alias Ka’i, fueron detenidos atrapados anteayer lunes en el distrito de Borja, departamento de Guairá.

Todos cayeron en un rastrillaje policial que se hizo en conexión con el asesinato de Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, y el hasta ahora intento de asesinato de Carolina Raquel Aguilar, de 32 años, cuyos cuerpos fueron encontrados el 28 de setiembre pasado frente a la cruz mayor del cementerio de la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Polaco, Chule y Ka’i fueron imputados por la fiscala Norma Concepción Salinas Daiub por homicidio doloso agravado, en carácter de autores. Ayer se abstuvieron de declarar, aunque ninguno reconoce directamente su participación, sino que se culpan entre ellos.

Pericia balística identifica el arma homicida

Ayer también la Policía confirmó mediante una pericia balística que las mujeres fueron baleadas con el revólver calibre 38 encontrado el domingo último dentro de la camioneta Kia Sportage que abandonaron los criminales en la zona de Borja, donde se enfrentaron contra policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT).

Dentro del vehículo también quedaron uniformes tácticos, chalecos antibalas, municiones para fusil y otras evidencias.

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Esa balacera del domingo fue justamente la que desencadenó el rastrillaje del lunes y martes que al final derivó en el arresto de los tres supuestos asesinos.

Los uniformados de Crimen Organizado localizaron y persiguieron a los delincuentes cuando estos viajaban hacia la zona de San Pedro del Paraná para esconderse en el departamento de Itapúa, de donde es oriundo uno de ellos, Ka’i.

Banda perpetró asaltos en Asunción y otras 6 ciudades

Junior Ramón Delvalle Almeida, alias Polaco, ya venía siendo investigado y buscado por policías de Crimen Organizado por una serie de asaltos en los que también habrían participado entonces Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, alias Chule, y Alcides Ramos Osorio, alias Ka’i.

Por ejemplo, Polaco habría sido el cabecilla del cinematográfico asalto perpetrado el 16 de setiembre de 2024 en su ciudad natal, Caacupé (Cordillera), contra un camión que transportaba una carga de celulares iPhone hacia Ciudad del Este (Alto Paraná).

Los delincuentes montaron una falsa barrera en la circunvalación de la Ruta PY02 y usaron dos camionetas robadas a las que le colocaron calcomanías de la Policía y la Senad.

El propio Junior también comandó supuestamente otro peliculesco golpe el 9 de diciembre de 2024 en Asunción, donde atacaron la empresa de seguridad Britimp, pero fallaron en su intento de llegar a la bóveda.

Para entrar al lugar, los criminales secuestraron previamente a dos gerentes de la citada compañía dedicada principalmente al transporte de caudales.

El 17 de marzo de 2025, una banda asaltó una granja de criptominería en Caaguazú (Caaguazú), de donde robaron 520 máquinas minadoras.

Los autores fueron al menos 12 hombres que tomaron de rehenes a las personas que estaban trabajando en el lugar.

El grupo de Junior también sería el que el 27 de abril de 2025 asalto una granja de criptominería en Altos (Cordillera).

Actuaron de la misma manera que en Caaguazú, es decir, entre 12 hombres y tomaron de rehenes a los que estaban trabajando en el establecimiento.

La gavilla reapareció el 2 de mayo de 2025, cuando de nuevo asaltó una granja de criptominería, en Caaguazú (Caaguazú).

Robaron también varias máquinas usadas para el cada vez más creciente negocio de generación de dinero virtual.

Una vez más, la banda cometió un asalto idéntico, el 13 de mayo de 2025, contra una granja de criptominería en Coronel Bogado (Itapúa).

Cuando eso, la Policía local reaccionó rápidamente y se produjo un enfrentamiento en el que resultó herido y capturado uno de los delincuentes, Nahún María Velázquez Garcete, de 41 años.

Justamente, por esta causa es que ya tenía luego una orden de detención Alcides Ramos Osorio, alias Ka’i, uno de los detenidos e imputados por el caso sucedido en Eusebio Ayala.

Junior Delvalle, alias Polaco, y probablemente también Édgar Rodríguez, alias Chule, y Alcides Ramos, alias Ka’i, presuntamente participaron también en el asalto del 9 de setiembre de 2025 contra un convoy de camiones de empresas transportadoras de encomiendas en Caaguazú (Caaguazú).

El golpe fue aparentemente facilitado por un grupo de policías de la referida zona, quienes llamativamente dejaron de custodiar la caravana justo cuando iba a pasar por la ubicación de los asaltantes.

El 1 de julio de 2026, una banda de piratas del asfalto asaltó un camión transportador de caudales de la empresa de seguridad Yrendagüe en Yataity del Norte (San Pedro).

El blindado no llevaba dinero, sino medicamentos adelgazantes y celulares iPhone. La carga no fue robada porque los guardias se refugiaron en una comisaría.

Junior Delvalle, alias Polaco, ya tenía luego orden de captura por este hecho en Yataity del Norte y, sorpresivamente, ahora también se descubrió que la tobillera electrónica que usaba su cuñado, Édgar Rodríguez, alias Chule, también marcó exactamente en el mismo lugar del asalto, por lo que igualmente ahora será procesado por el caso.

La misma banda que atacó en Yataity del Norte reapareció una semana después, el 9 de julio de 2026, con un asalto al depósito depósito Gical de la DNIT en Mariano Roque Alonso, departamento Central.

En este golpe en Mariano Roque Alonso, sí ya pudieron robar la carga que no pudieron en Yataity del Norte. Junior, Édgar y Alcides habrían integrado el grupo armado que cometió el ataque, en el que salió herido un policía.