Anuncian lluvias y ocasionales tormentas eléctricas para este sábado

Para este sábado se prevé un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables que posteriormente rotarán al sector sur. Además, se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24 °C.

En cuanto al domingo, las condiciones se mantendrán inestables, con un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos predominantes del sur. La previsión también contempla lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con temperaturas que oscilarán entre los 19 °C y 23 °C.

Para el lunes, Meteorología anuncia nuevamente un panorama de cielo mayormente nublado, con ambiente fresco a cálido. Los vientos soplarán inicialmente del sur y luego serán variables, mientras que se esperan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.