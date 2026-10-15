Hambre Cero: por falta de pago, cocineras dejan de asistir a una escuela de CDE

Las cocineras contratadas por el Grupo Altair para el desarrollo del promocionado programa gubernamental Hambre Cero en Alto Paraná decidieron dejar de trabajar ante el atraso en el pago de sus salarios. Fueron reemplazadas por trabajadoras de otras instituciones educativas.

Suilda Merlo, una de las cocineras trasladadas para colaborar con el servicio que ofrece Grupo Altair, firma representada por Luis Mendoza, confirmó que no están percibiendo sus haberes. Explicó que llegaron trabajadoras de las escuelas Adela Speratti y Soldado Paraguayo para no interrumpir el servicio en la Escuela San Antonio.

Merlo aseguró que tiene la predisposición de seguir trabajando para garantizar la alimentación de los niños, pero reconoció que la situación económica también es apremiante. “Necesito también cobrar, pero voy a aguantar por los niños”, expresó Merlo.

Advierten que más cocineras podrían dejar de trabajar

La principal preocupación es que la medida adoptada en la Escuela San Antonio se extienda a otras 21 instituciones educativas si la empresa no regulariza los pagos. Las trabajadoras esperan que se cumpla la promesa de abonar los salarios durante la jornada.

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Además de los atrasos salariales, las trabajadoras denuncian que en ocasiones deben esperar hasta muy tarde para recibir los insumos necesarios para preparar los alimentos. También aseguraron que no cobran por las horas extras que realizan.

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Atribuyen a problema bancario

Rolando Duarte, gerente de la empresa Altair, reconoció que se registró un atraso de algunos días, pero aseguró que la situación quedaría regularizada este jueves. Explicó que el lunes se abonó al 40% del plantel, ayer se llegó al 60% y que hoy está previsto completar el pago a la totalidad de las trabajadoras.

“Tuvimos problemas con nuestra banca electrónica, pero es la primera vez que ocurre. Conversamos con las cocineras y les avisamos que hoy estaríamos regularizando los pagos”, manifestó Duarte.

CAEPY reclama pago a proveedores

La Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEPY) emitió ayer un comunicado en el que alertó sobre retrasos de más de 90 días en los pagos a empresas proveedoras del servicio de alimentación escolar, una situación que, según advirtió, genera una fuerte presión financiera y operativa sobre las firmas afectadas.

“Un día de retraso en los pagos representa para nosotros una presión financiera-operativa extrema”, expresa el comunicado, en el que la organización solicita formalmente un cronograma estimado de desembolsos.

La cámara afirmó que la previsibilidad de los pagos resulta fundamental para que las empresas puedan cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras y mantener la prestación del servicio de alimentación escolar.

Asimismo, reiteró su disposición al diálogo y a la coordinación con las autoridades para encontrar una solución que permita garantizar la continuidad del programa.

Por su parte, el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR-HC), manifestó que solicitó un informe a la empresa tras tomar conocimiento del caso. Asimismo, al ser consultado sobre el comunicado de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEPY), confirmó que la Gobernación mantiene deudas con las empresas proveedoras debido a la falta de transferencias de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).