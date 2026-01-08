Gobernación de Alto Paraná adeuda más de G. 111.800 millones a proveedoras del programa Hambre Cero

El gobernador del décimo departamento, César “Landy” Torres (ANR-cartista), evitó responder las llamadas telefónicas realizadas por este medio. Sin embargo, tras mucha insistencia, en un breve intercambio de mensajes vía WhatsApp, confirmó que el monto exacto de la deuda a las empresas proveedoras asciende a G. 111.882.483.078. Atribuyó el atraso a la falta de transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ante la consulta sobre si está garantizada la provisión del almuerzo escolar para el inicio del año lectivo, el jefe departamental sostuvo que el MEF se comprometió a regularizar la transferencia este mes y febrero, con el objetivo de saldar las cuentas antes del comienzo de las clases.

Las empresas adjudicadas son las siguientes: Comepar, representada por Antolín Javier Genez, vinculada al expresidente de Olimpia, Miguel Cardona, que obtuvo un contrato por G. 58.738.278.600; Ladero Paraguayo, representada por el ingeniero Hugo Cáceres, adjudicada con G. 295.487.439.080; Grupo Altair, representada por Víctor Mendoza; Charlot, propiedad de Néstor Francisco López Paniagua, con un contrato de G. 49.732.083.680; Distrisur, de Édgar Daniel Núñez, vinculado al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, por G. 71.384.662.080; FASV Import Export, que recibió G. 141.194.391.092, perteneciente a la seccionalera cartista María de Fátima Sartorio; y Copacabana, representada por Teófilo Amarilla Silvero, adjudicada con G. 55.771.050.440, firma que registra numerosos antecedentes de quejas en distintos distritos de Alto Paraná.

La nómina continúa con Fitra, de Gustavo Trabuco, por G. 49.088.941.080; Consorcio Vedij, representado por Carlos Marcelo Quevedo, con G. 22.689.309.560; Consorcio República, adjudicado con G. 12.616.435.720, representado por Édgar Daniel Núñez; Consorcio Alimentos del Este, representado por Teófilo Amarilla Silvero, por G. 11.257.617.488; Distribuidora Paraguay, representada por Rosa Mabel Capli, con G. 13.341.626.200; y Panadería Maná, de Isabel Petrona Gómez Cabrera, adjudicada con G. 88.267.260.300.

Hermetismo sobre las deudas con cada empresa

Asimismo, se intentó contactar con Enrique José Sosa, director del programa Hambre Cero de la Gobernación de Alto Paraná, para obtener detalles sobre las deudas con cada proveedor. Sin embargo, el funcionario no atendió las llamadas ni respondió los mensajes. Posteriormente, nos presentamos en su oficina, pero no se encontraba en su lugar de trabajo.

Por otro lado, intentamos recabar los datos directamente con cada empresa proveedora. Solo Ladero Paraguayo informó que la institución departamental les adeuda G. 29.323 millones.

Representantes de Comepar manifestaron que remitirían los datos, pero luego se sumaron al pacto de silencio y dejaron de responder las consultas, mientras que las otras 11 empresas ni siquiera atendieron nuestras llamadas ni mensajes.

La mayoría de las firmas mantiene vínculos con referentes políticos del oficialismo o arrastra antecedentes de denuncias por presunto mal servicio, lo que habría influido en la negativa a brindar información sobre los montos adeudados por el Gobierno departamental.