CAEPY critica politización de Hambre Cero y denuncia falta de pago a proveedores

Según el pronunciamiento de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay, presidida por Víctor Mendoza, el Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay cumplió con la transferencia de fondos correspondientes a deudas del ejercicio 2025.

“Hemos verificado de manera fehaciente que el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado en tiempo y forma las transferencias correspondientes a los saldos adeudados del ejercicio 2025 hacia las distintas Gobernaciones del país”, sostiene el comunicado.

La organización denuncia que, pese a contar con los recursos disponibles, varias administraciones departamentales no han cumplido con sus obligaciones de pago.

“Manejo político de fondos destinados a la nutrición infantil”

El punto más crítico del documento apunta a un posible uso político de los recursos.

“Denunciamos que, a pesar de contar con los recursos en sus arcas, diversas administraciones departamentales no han hecho efectivo el pago a las empresas proveedoras. Esta demora no responde a criterios técnicos ni administrativos, sino que evidencia un manejo político de los fondos destinados a la nutrición infantil”, advierte la CAEPY.

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La falta de pago no solo afecta a las empresas adjudicadas, sino a toda la cadena vinculada al programa Hambre Cero.

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Desde la Cámara alertan que esta situación genera una “posición de vulnerabilidad” para los proveedores, dificultando el cumplimiento de compromisos con productores de la agricultura familiar, transportistas y trabajadores operativos.

Esto pone en riesgo la sostenibilidad del sistema que permite garantizar la alimentación diaria de miles de estudiantes en todo el país.

El comunicado cierra con un mensaje dirigido a las autoridades: “La alimentación de los niños y niñas del Paraguay debe estar por encima de cualquier interés partidario o coyuntura política. Es inadmisible que recursos ya transferidos queden trabados en la burocracia”.

Contradice el discurso de Rojas

Este comunicado contradice las recientes declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, quien señaló que el programa de alimentación escolar hambre cero se encuentra “en plena etapa de consolidación” y que “satisfactoriamente existe un buen servicio.

“No hay mayores reclamos, consideramos que este no es el momento para modificar la ley”, había señalado Rojas sobre el proyecto de descentralización que será tratado mañana en el Senado y que consiste en que los recursos sean administrados por los municipios y ya no más por las gobernaciones.