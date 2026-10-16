ABC en el Este
16 de octubre de 2026 - 18:25

Nivel del río Paraná subió más de 14 metros en 15 días y registra marcas históricas

Vista aérea del barrio San Rafael, con agua inundando áreas urbanas y vegetación abundante.
El nivel del río Paraná aumentó 14 metros en la estación de Ciudad del Este.Tereza Fretes Alonso

El río Paraná registró ayer un nivel histórico de 32,96 metros en la estación hidrométrica de Ciudad del Este, equivalente a más de 121 metros sobre el nivel del mar. En apenas 15 días, el nivel del cauce aumentó más de 14 metros.

Por Tereza Fretes Alonso

La Dirección de Meteorología e Hidrología confirmó que la estación hidrométrica de Ciudad del Este registró ayer un nivel de 32,96 metros, alcanzando un nuevo máximo histórico. Esta medición equivale a una cota superior a los 121 metros sobre el nivel del mar.

Los registros oficiales indican que el 1 de octubre pasado el río Paraná se encontraba en 18,87 metros, mientras que ayer la medición llegó a 32,96 metros. Es decir, en 15 días subió 14,09 metros, como efecto del fenómeno El Niño.

La variación media diaria del río Paraná es de aproximadamente 39 centímetros. El máximo nivel registrado anteriormente era de 30,4 metros, alcanzado el 31 de octubre de 2023.

Gráfico que muestra el nivel del río Paraná en Ciudad del Este, destacando un pico de 32.96 metros en octubre de 2026.
El río Paraná alcanzó un nivel crítico en Ciudad del Este, afectando a los habitantes del barrio San Rafael.

La División de Estudios Hidrológicos y Energéticos, dependiente de la Dirección Técnica de Itaipú, informó que el nivel del río Paraná en la estación Puente de la Amistad se encuentra estable. Hasta ayer, el cauce se situaba en la cota de 121,24 metros sobre el nivel del mar (msnm).

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A partir de mañana, sábado 17 de octubre, se espera que el nivel del río presente un leve descenso, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Especial de Crecidas (CEC) de Itaipú. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anuncian nuevas lluvias a mediados de la próxima semana, con intensidades que podrían incidir en el comportamiento del río Paraná.

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No se descarta que las próximas precipitaciones provoquen nuevos repuntes y continúen afectando a las familias que viven en sectores inundables.

En consecuencia, será necesario evaluar la intensidad de las lluvias y sus efectos antes de confirmar un descenso sostenido del nivel del río. Por ello, se solicita a los pobladores de las zonas ribereñas que se mantengan cautos y en alerta.

Más de 1.000 familias afectadas por la crecida del río Paraná en CDE

Vista panorámica de un puente sobre el río Paraná, con edificaciones y vegetación en el entorno.
Impactante imagen del río Paraná en la zona del puente de la Amistad.

La Municipalidad de Ciudad del Este actualizó el registro de familias afectadas por la crecida del río Paraná, que asciende a un total de 1.000 familias en distintos sectores de la ciudad.

Ante esta situación, la institución continúa desplegando un operativo de asistencia y acompañamiento para responder a las necesidades de las personas damnificadas.

Hombre mayor con chaleco naranja y casco, junto a jóvenes en canoa, todos con expresiones de preocupación en un entorno inundado.
El barrio San Rafael es el más afectado por la riada en Ciudad del Este.

El relevamiento actualizado comprende los siguientes sectores: Remansito, muelle y alrededores, con 105 familias; asentamiento Belén, con 100; Che la Reina, con 130; Santa Ana, con 80; San Rafael y San Agustín, con 200; Km 9 Monday y 8 de Diciembre, con 70; Km 10 Acaray y asentamiento Yrendague, con 50; Ex Cantera, en ambos lados, con 260; y barrio 23 de Octubre, con 5 familias.