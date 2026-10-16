Nivel del río Paraná subió más de 14 metros en 15 días y registra marcas históricas

La Dirección de Meteorología e Hidrología confirmó que la estación hidrométrica de Ciudad del Este registró ayer un nivel de 32,96 metros, alcanzando un nuevo máximo histórico. Esta medición equivale a una cota superior a los 121 metros sobre el nivel del mar.

Los registros oficiales indican que el 1 de octubre pasado el río Paraná se encontraba en 18,87 metros, mientras que ayer la medición llegó a 32,96 metros. Es decir, en 15 días subió 14,09 metros, como efecto del fenómeno El Niño.

La variación media diaria del río Paraná es de aproximadamente 39 centímetros. El máximo nivel registrado anteriormente era de 30,4 metros, alcanzado el 31 de octubre de 2023.

La División de Estudios Hidrológicos y Energéticos, dependiente de la Dirección Técnica de Itaipú, informó que el nivel del río Paraná en la estación Puente de la Amistad se encuentra estable. Hasta ayer, el cauce se situaba en la cota de 121,24 metros sobre el nivel del mar (msnm).

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A partir de mañana, sábado 17 de octubre, se espera que el nivel del río presente un leve descenso, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Especial de Crecidas (CEC) de Itaipú. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anuncian nuevas lluvias a mediados de la próxima semana, con intensidades que podrían incidir en el comportamiento del río Paraná.

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Inundaciones dejan al descubierto un río de basura que termina en el Paraná

No se descarta que las próximas precipitaciones provoquen nuevos repuntes y continúen afectando a las familias que viven en sectores inundables.

En consecuencia, será necesario evaluar la intensidad de las lluvias y sus efectos antes de confirmar un descenso sostenido del nivel del río. Por ello, se solicita a los pobladores de las zonas ribereñas que se mantengan cautos y en alerta.

Más de 1.000 familias afectadas por la crecida del río Paraná en CDE

La Municipalidad de Ciudad del Este actualizó el registro de familias afectadas por la crecida del río Paraná, que asciende a un total de 1.000 familias en distintos sectores de la ciudad.

Ante esta situación, la institución continúa desplegando un operativo de asistencia y acompañamiento para responder a las necesidades de las personas damnificadas.

El relevamiento actualizado comprende los siguientes sectores: Remansito, muelle y alrededores, con 105 familias; asentamiento Belén, con 100; Che la Reina, con 130; Santa Ana, con 80; San Rafael y San Agustín, con 200; Km 9 Monday y 8 de Diciembre, con 70; Km 10 Acaray y asentamiento Yrendague, con 50; Ex Cantera, en ambos lados, con 260; y barrio 23 de Octubre, con 5 familias.