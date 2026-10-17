Detienen a presunto narcotraficante en allanamientos simultáneos en Alto Paraná

Una comitiva integrada por agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y el fiscal Luis Fernando Escobar ejecutó esta mañana un operativo en Juan E. O’Leary. Los intervinientes allanaron dos viviendas y una casa quinta, detuvieron a un sospechoso e incautaron varias evidencias.

El detenido fue identificado como Saúl Santacruz Sanabria, de 28 años, quien desde hacía varios meses estaba bajo investigación policial por su presunta participación en el tráfico de cocaína.

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El fiscal Escobar explicó que allanaron la vivienda del padre del sospechoso, la casa de su novia y una casa quinta que habría sido adquirida recientemente.

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En la casa de sus padres, los intervinientes encontraron varias dosis de cocaína ocultas en la cabecera de una cama. Además, decomisaron un arma de fuego tipo escopeta de fabricación casera, calibre 16, ocho cartuchos calibre 9 mm y tres cartuchos calibre 12.

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Santacruz Sanabria fue localizado en la vivienda de su novia, donde también incautaron un pan de aproximadamente un kilogramo de cocaína, varias dosis de la misma sustancia y una importante suma de dinero en efectivo, que totalizó unos G. 12 millones. Igualmente, decomisaron balanzas de precisión, un vehículo y otras evidencias.

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El fiscal Escobar ya presentó imputación contra el sospechoso por los supuestos hechos punibles de tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes prohibidas, y solicitó su prisión preventiva.

Para el agente fiscal, existen suficientes indicios fácticos sobre la presunta participación de Santacruz Sanabria en los hechos investigados.

Había atropellado una barrera policial

Santacruz Sanabria había atropellado una barrera policial en el departamento de Caaguazú, en febrero pasado, alegando que temía ser asaltado.

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En aquella ocasión, la Policía ya había informado que el hombre estaría implicado en la comercialización de sustancias estupefacientes. Además, los agentes contaban con información de que se movilizaba con otras personas que también eran buscadas por su presunta vinculación con hechos punibles.