Así se trafican drogas en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque

El escandaloso caso de narcotráfico, ahora conocido como narcojet, nació el sábado 30 de mayo pasado, cuando la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía incautaron en un hangar privado del aeropuerto de Luque un lujoso jet ejecutivo procedente de Estados Unidos, que trajo a Paraguay una carga de 261 kilos de marihuana premium.

En aquel procedimiento, fueron capturados los tres pasajeros de la aeronave, los estadounidenses Troy Anthony Vasquez, de 42 años; Marisol Rivas, de 39 años, y David Thomas Wise, de 57 años, quienes siguen presos hasta ahora.

Las primeras detenciones tras el hallazgo del “narcojet”

El viernes último, 9 de octubre, fueron capturados por el mismo caso, en la operación Insider de la Senad, los funcionarios de la Dinac Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, de 52 años, quien era subgerente de Seguridad; Herman Cecilio Melgarejo Morales, de 49 años, quien operaba como controlador de vuelos, y José María Fernández Vera, de 38 años, quien era gestor de operaciones, así como el empleado de la empresa privada Munser SA, Víctor Emanuel Fernández Arce, de 36 años, quien era el encargado de la recepción y el alquiler de hangares para las aeronaves.

De hecho, los videos emitidos por ABC TV, que corresponden al sistema de circuito cerrado del aeropuerto, enseñan a Víctor Emanuel Fernández Arce, José María Fernández Vera y Herman Cecilio Melgarejo Morales cuando recibieron en la pista al avión, a la tripulación y a los pasajeros, en la noche del viernes 29 de mayo pasado.

Los videos de aquella noche muestran incluso a Víctor Emanuel Fernández Arce cuando subió al avión con el estadounidense Troy Anthony Vasquez, aparentemente para que este último le mostrara dónde estaba la carga.

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La red de complicidad para el narcotráfico

Otras imágenes de la mañana siguiente, sábado 30 de mayo, muestran el momento en el que el estadounidense David Thomas Wise subió al avión para pasarle los bolsones llenos de marihuana a los supuestos cómplices paraguayos Víctor Emanuel Fernández Arce y José María Fernández Vera, quienes a su vez trasladaron la droga a un furgón.

Un video clave es de cuando un militar de la FAP interrumpió el trabajo de descarga de la droga, con intenciones de revisar la carga, ya que le pareció muy sospechoso el movimiento en la pista.

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Las pruebas del circuito cerrado y el intento de soborno militar

En las imágenes, se ve que uno de los involucrados, Víctor Emanuel Fernández Arce, intentó impedir la revisión y que después llamó por teléfono a alguien aparentemente superior, que la Fiscalía entiende era Herman Cecilio Melgarejo Morales.

De hecho, Víctor Emanuel Fernández Arce le pasó el teléfono al militar, quien declaró ante la Fiscalía que efectivamente habló en ese momento con Herman Cecilio Melgarejo Morales y que este le pidió que dejaran entrar el cargamento. Incluso, el militar fue amenazado, de acuerdo con la imputación.

Supuestamente, como ese militar se negó a dejar meter el cargamento, Herman Cecilio Melgarejo Morales llamó por teléfono a Gustavo Adolfo Sandoval Lamas para que este se comunicara con un jefe militar que sí podría autorizar el ingreso de la droga.

Ese jefe militar también declaró ante la Fiscalía que efectivamente recibió una llamada de Gustavo Adolfo Sandoval Lamas en la que este le prometió una recompensa si dejaban meter la carga que trajo el avión norteamericano.

Así como su subalterno, el jefe militar se negó a admitir la irregularidad, tras lo cual los propios funcionarios de la Dinac involucrados tuvieron que denunciar que supuestamente incautaron la droga.

Al final, cuando aparecieron estos videos, los mismos denunciantes quedaron pegados como procesados.