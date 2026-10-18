Capturan en Saltos del Guairá a un papá que supuestamente enviaba a sus hijos a asaltar

El arrestado por asalto fue identificado como Damián Rolón Estigarribia, de 42 años, quien fue localizado en una casa del barrio 15 de Agosto del Kilómetro 5 de la ciudad de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

El domicilio fue intervenido ayer de mañana por policías del Departamento de Investigaciones de Canindeyú, cuyo jefe es el comisario principal Jorge Alberto Vidallet Ríos, aunque supervisaron la operación el juez Ramón Antonio Vera Sosa y el fiscal Abelino Bareiro Aguirre.

Fue en conexión con una serie de asaltos que se produjeron el viernes de noche en dicha ciudad, uno de ellos en una zona de pasillos denominada Favelita, en el barrio Industrial.

Las víctimas de ese golpe fueron los integrantes de una familia que trabajan en el rubro farmacéutico.

De hecho, los tres asaltantes que irrumpieron en la casa buscaban aparentemente ampollas de medicamentos adelgazantes a base de Tirzepatida, ya que revisaron con especial énfasis las heladeras, por si había estos fármacos refrigerados, pero no encontraron nada.

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Los delincuentes fueron tan violentos que incluso hicieron disparos en el lugar, casi frente a un niño de tres años que corrió asustado, según se ve en el video del sistema de circuito cerrado.

Al retirarse de esa casa, los mismos maleantes asaltaron una pareja que estaba en la zona y a los playeros de una estación de servicios.

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Los tres criminales actuaron en dos motocicletas. Es decir, en un biciclo estaban entre dos y en el otro vehículo circulaba uno solo.

Motocicleta abandonada

De hecho, este último, el asaltante que estaba solo en una motocicleta, fue perseguido por policías ayer de madrugada y se vio obligado a abandonar el biciclo.

Siguiendo las pistas conseguidas con la motocicleta abandonada, los investigadores llegaron a la casa del ahora detenido Damián Rolón Estigarribia, quien tras ser interrogado supuestamente reconoció que dos de los autores materiales de los asaltos fueron sus dos hijos, Gill Damián Rolón Saravia, de 21 años, y otro de solo 16 años, quienes ahora son buscados.

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En cuanto al tercer integrante de la gavilla, sería un amigo de estos dos hermanos fugitivos. La sospecha de los investigadores es que el ahora detenido Damián Rolón Estigarribia era el que organizaba los asaltos, proveía las armas que sus clientes le dejaban para reparar y enviaba a sus propios hijos para perpetrarlos.