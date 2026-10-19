¿Vuelve la lluvia a Ciudad del Este?Esto dice el pronóstico para los próximos días

Según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología, las temperaturas oscilarán entre los 11 °C y los 24 °C. Asimismo, el cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos predominantes del sureste.

Para mañana, martes, se prevé un ambiente fresco a cálido, con una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán inicialmente del sureste, para luego tornarse variables.

Lluvias desde el miércoles

En tanto, el miércoles aumentará la probabilidad de precipitaciones. La jornada será cálida, con temperaturas que irán de los 19 °C a los 25 °C, cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente cambiarán a variables. Además, se pronostican lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

El nivel del río Paraná registra un leve descenso aunque se solicita mantener la prudencia y seguir siempre las informaciones oficiales.

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Actualmente, en los barrios San Rafael y San Agustín, de Ciudad del Este, donde más de 600 personas ya fueron trasladadas a lugares seguros