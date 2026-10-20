Asaltan a transportadora de encomiendas sobre la ruta PY08 y roban cuatro cajas de mercaderías

Un camión de una empresa transportadora de encomiendas fue interceptado y asaltado en la mañana de este martes por cuatro hombres armados sobre la ruta PY08 “Dr. Blas Garay”, en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro. Los delincuentes redujeron al conductor y se apoderaron de cuatro cajas con mercaderías.

Posteriormente, la víctima y el vehículo fueron trasladados a un camino vecinal de la zona de Paso Tuyá, en el departamento de Concepción.

El hecho ocurrió en el kilómetro 465 de la ruta PY08, a unos 500 metros del límite departamental entre San Pedro y Concepción, según el reporte policial. Los presuntos autores se desplazaban en un automóvil cuyas características se desconocen y que no tenía chapa identificatoria.

Maniataron al conductor del camión

La víctima fue identificada como Ovidio González Lobo (38), quien se encontraba al mando de un tractocamión Scania, de color blanco, con matrícula BFC 431, perteneciente a la empresa Transportadora Belén.

De acuerdo con su relato a los intervinientes, transportaba mercaderías desde Ciudad del Este con destino a Pedro Juan Caballero cuando fue interceptado por cuatro hombres que portaban armas de fuego, presumiblemente pistolas.

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Los desconocidos lo intimidaron, lo maniataron y lo trasladaron hasta un camino vecinal de la zona de Paso Tuyá. Allí, tras apoderarse de cuatro cajas que contenían mercaderías varias, los asaltantes huyeron en un automóvil, dejando al conductor dentro del camión.

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El camión fue hallado en un camino vecinal en la zona de Concepción

El caso fue comunicado a la Policía Nacional mediante una llamada telefónica realizada por un ciudadano, quien alertó sobre el abandono de un camión de gran porte en un camino vecinal de la zona.

Personal de la Subcomisaría 23ª de Paso Tuyá acudió al sitio y encontró el vehículo junto con el conductor, quien relató las circunstancias del asalto.

Tras el procedimiento, se convocó a personal del Departamento de Investigaciones y de Criminalística de la Policía Nacional para realizar las diligencias correspondientes.

Los presuntos autores permanecen sin ser identificados y la Policía investiga para tratar de esclarecer el hecho.