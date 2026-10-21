Joven herido por la caída de un rayo en Hernandarias

La víctima fue identificada como Junior Ulises Cáceres, quien se encontraba sentado en el interior de su domicilio, resguardándose de la tormenta eléctrica, cuando cayó un rayo en las inmediaciones. La descarga eléctrica lo alcanzó y lo lanzó al suelo, dejándolo inconsciente.

Sus familiares lo auxiliaron rápidamente y solicitaron ayuda a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Alberto, quienes lo trasladaron hasta el Hospital Distrital de Hernandarias. Según sus familiares, el joven permanece estable y fuera de peligro.

Alerta vigente para varios departamentos del país

Según la alerta de la Dirección de Meteorología, persisten celdas de tormentas de variada intensidad en Alto Paraná y otros departamentos vecinos, como Itapúa y Caazapá.

Estas condiciones favorecen la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo, con lluvias, tormentas eléctricas ocasionalmente moderadas, ráfagas de viento de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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Las precipitaciones continuarían en el décimo departamento al menos hasta el fin de semana y podrían provocar una nueva subida del río Paraná, que mantiene niveles de inundación en las comunidades ribereñas desde la semana pasada como consecuencia del fenómeno El Niño.